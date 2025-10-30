جهود مكثفة لضبط خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا موظف بالمعاش في مدينة 6 أكتوبر.

سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بأكتوبر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من موظف بالمعاش يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل الفيلا واتهم خادمته بارتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وانتقل جال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين سرقة مشغولات ذهبية وهي “ سلسلة ذهبية، و2 خادم و2 دلاية ودبلة”.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

