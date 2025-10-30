الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جهود مكثفة لضبط خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بأكتوبر

سرقة مشغولات ذهبية
سرقة مشغولات ذهبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا موظف بالمعاش في مدينة 6 أكتوبر.

 

سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بأكتوبر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من موظف بالمعاش يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل الفيلا واتهم خادمته بارتكاب الواقعة بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وانتقل جال المباحث لمكان الواقعة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وبالفحص تبين سرقة مشغولات ذهبية وهي “ سلسلة ذهبية، و2 خادم و2 دلاية ودبلة”.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بأكتوبر سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا اكتوبر مدينة 6 أكتوبر سرقة مشغولات ذهبية مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف قصة محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر

تحقيقات موسعة في واقعة العثور على صاحب مغسلة مقتولا بأكتوبر

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تتر السلم والثعبان 2، إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "متخذلنيش"

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

المزيد
الجريدة الرسمية