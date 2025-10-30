الخميس 30 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على عامل خردة وزوجته بتهمة التعدي على شخص بسلاح أبيض بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل خردة وزوجته لاتهامهما بالتعدي على عامل بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى بالرقبة بسبب خلافات حول لهو الأطفال فى منطقة أبو كبير محافظة الشرقية.

 

مشاجرة دامية بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا نشوب مشاجرة ومصابين بالشرقية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الجارى، تلقي مركز شرطة أبو كبير بالشرقية بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعى بالرقبة" تم حجزه بالمستشفى)، وطرف ثانى: (عامل خردة "مصاب بجرح بالرأس" وزوجته "تم ضبطهما") تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، محدثان إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات حول لهو الأطفال.
 

وتمكن رجال المباحث من ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهة الطرف الثانى اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

