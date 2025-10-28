الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الداخلية تكشف قصة محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف فتاة بأكتوبر، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بمحاولة اختطاف فتاة والتعدي عليها بالضرب بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبرفقته كريمته طالبة. 

وبمواجهته أقر بأنه تعدى عليها بالضرب لتأديبها بعدما تركت المنزل دون علمه، بينما أكدت الفتاة صحة أقوال والدها.

كما تم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عامل مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بتصوير الواقعة ظنًا منه بأنها محاولة اختطاف، ثم نشرها عبر صفحته بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية