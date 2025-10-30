الخميس 30 أكتوبر 2025
حجز 3 دعاوى من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف للحكم

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز 3 دعاوى مقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف لجلسة 26 نوفمبر للحكم.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

على الجانب الآخر تنظر محكمة مستأنف العجوزة في 29 نوفمبر المقبل، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

