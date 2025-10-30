فتح تحقيق عاجل في واقعة مشاجرة طالبتين بمدرسة المعلمات بدمنهور

​تُباشر جهات التحقيق في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تحقيقاتها الموسعة في واقعة المشاجرة التي نشبت بين طالبتين بمدرسة المعلمات بدمنهور، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول مقاطع فيديو توثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

​تفاصيل الواقعة وضبط الطالبتين

و​كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تحركت فور انتشار المقاطع المصورة، حيث تمكنت من ضبط الطالبتين اللتين ظهرتا وهن تتعديان بالضرب على بعضهن البعض.

​ووقعت المشاجرة المؤسفة داخل وخارج فناء مدرسة المعلمات بمدينة دمنهور، وسط تجمهر عدد من الطالبات والحضور، ما أسفر عن حالة من الذهول والاستياء بين شهود العيان.

​الإجراءات القانونية

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرض الطالبتين على جهات التحقيق المختصة بدمنهور.

وتأتي هذه الإجراءات القانونية بهدف الكشف عن ملابسات الحادث بالكامل وتحديد المسئوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

