خطة ترامب والمعارضة الإسرائيلية

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي وافقت عليها القمة العالمية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ في 13أكتوبر الماضي، نجد أن إسرائيل تواصل عملياتها الإرهابية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وغيرها من المدن الفلسطينية..

ولم تلتزم إسرائيل بما جاء في المرحلة الأولي من هذه الاتفاقية، بوقف إطلاق النار واطلاق سراح المحتجزين لدي حركة حماس الأحياء وتسليم جثامين القتلي ونزع سلاح حركة حماس، استفادت إسرائيل من إطلاق سراح عشرين رهينة أحياء واستعادة جثامين 28 قتيلا..

بعد أن عجزت عن الوصول إليهم علي مدى عامين كاملين من القتال والحرب وتدمير الأخضر واليابس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قتلت خلالها أكثر من مائة ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت أكثر من مائتي ألف آخرين في أسوأ عمليات إبادة جماعية في التاريخ.



وأعلن الرئيس الأمريكي أنه إنتهي من تشكيل مجلس السلام العالمي برئاسته، والذي سيتولي إدارة الحكم في غزة ويضم عددا من الرؤساء والشخصيات الدولية والعربية، وتخرج حركة حماس من المشهد تماما، وتبدأ عمليات الإعمار في الأراضي والمدن والقري الفلسطينية بتمويل دولي..

ثم يتم تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال حروب العامين الماضيين، ونشر قوات السلام الدولية في قطاع غزة لحفظ السلام إبتداء من الشهر القادم حيث أن هذه الخطة تأتي في إطار مسار السلام الدائم في المنطقة وصولا إلي حل الدولتين لينتهي هذا الصراع المأساوي نهائيا.



ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي يرأسها بنيامين نتنياهو وتضم مجموعة من الوزراء المتطرفين لم يوافقوا علي هذه الخطة الأمريكية، ويواصلون أعمالهم الإجرامية في القصف والقتل والتدمير، بل وأطلقوا المستوطنين اليهود المتطرفين بعد أن سلموهم الأسلحة لمهاجمة المدن والقري الفلسطينية وقتل سكانها وطردهم من منازلهم ومزارعهم، والإستيلاء عليها تمهيدا لبناء مساكنهم بدلا منها..

وفي الليلة الماضية هاجموا الصيادين في ساحل غزة وأطلقوا النار عليهم، ولم يسمحوا لهم بالصيد إلا في مساحة ميلين بحريين فقط بدلا من عشرة أميال، وواصلوا الليلة الماضية أيضا هجماتهم علي المدن والقري الفلسطينية وأطلقوا الغازات السامة، مما أدي لإصابة طفل رضيع عمره 20 يوما باختناق ونقل للمستشفي بين الحياة والموت.



وأمام هذه التصرفات العدوانية الإسرائيلية ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الإنصياع للخطة الأمريكية، فقد استدعاه الرئيس الأمريكي إلي البيت الأبيض قبل أعياد الميلاد القادمة لوضع حد لهذه التصرفات والضغط عليه للإلتزام بمسار السلام مقابل إعفائه من قضايا الفساد والرشوة التي يحاكم عليها في إسرائيل..

بالإضافة لاتهامه بالفشل في تحقيق الأمن لإسرائيل، ونجاح حركة حماس الفلسطينية في هجوم السابع من أكتوبر منذ عامين وتهديد أمن إسرائيل وقتل وخطف عسكريين ومواطنين إسرائيليين وأجانب.

وخلال هًذا اللقاء القادم بين ترامب ونتنياهو سيجد نتنياهو نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهل يرضخ بالموافقة علي خطة ترامب أم أن لديه أوراقا أخري يمكن استخدامها للضغط علي ترامب والخروج من هذا المأزق، خاصة وأنه أقال رئيس جهاز الموساد مؤخرا وعين سكرتيره العسكري بدلا منه؟ هذا ما سنراه في هذا اللقاء خلال الأيام القليلة القادمة.

