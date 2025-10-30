الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على البلوجر مهرة في المنصورة بتهمة نشر فيديوهات خادشة

القبض على البلوجر مهرة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على البلوجر مهرة لقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

القبض على البلوجر مهرة بالمنصورة

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام البلوجر مهرة بنشر مقاطع فيديو ترقص فيها بأسلوب خادش للحياء ومخلة بالآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

 

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

