كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

كأس العرب، يلتقي منتخب السودان نظيره العراقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، على استاد 974 في لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات.

موعد مباراة العراق والسودان

وتنطلق صافرة مباراة السودان والعراق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسودان، والساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة والسعودية والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة السودان ضد العراق

وتذاع مباراة السودان أمام العراق عبر قنوات بي إن سبورتس HD المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس، أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية والكويت الرياضية ومنصة شاشا.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء ورصيده 3 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على نظيره البحريني في الجولة الأولى، ويحتاج إلى الفوز اليوم لحسم التأهل قبل الجولة الثالثة.



في المقابل يدخل منتخب السودان مباراة العراق ولديه نقطة واحدة من التعادل مع الجزائر بالجولة الأولي من المجموعة الرابعة في كأس العرب.





وكانت بطولة كأس العرب تُقام في السابق بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “فيفا” تنظيمها بدءًا من نسخة قطر 2021.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

مجموعات كأس العرب 2025



المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب 2025 شهدت النتائج التالية:



سوريا 1-0 تونس

فلسطين 1-0 قطر

المغرب 3-1 جزر القمر

السعودية 2-1 عمان

مصر 1-1 الكويت

الأردن 2-1 الإمارات

الجزائر 0-0 السودان

العراق 2-1 البحرين

