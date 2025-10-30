علم مصر يزين مدارس أسوان احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

نظمت مدارس محافظة أسوان اليوم الخميس خلال طابور الصباح، احتفالات جماعية بمناسبة الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير، الذى يُعد من أكبر وأهم الصروح الثقافية والحضارية فى العالم.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بتخصيص فقرات إذاعية خاصة عن المتحف المصرى الكبير.

احتفالات فى طابور الصباح

وفى طابور الصباح بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات بمدينة أسوان، رفع الطالبات أعلام مصر فى الطابور الصباحى وخصصت إدارة المدرسة، تحت إشراف آمال عبد الموجود عامر، مديرة المدرسة، ورمضان رزق، نائب المدير، الإذاعة المدرسية اليوم، للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، تحت أشراف كبير معلمي التاريخ ليلى احمدانى على وأمل حسين على، كبير معلمى التاريخ.

وقدمت الطالبات ملك عبدالفتاح فوزى وهاجر مصطفى محمد ومريم حسن إبراهيم ورقية مدحت أحمد وخلود أحمد محمد وعالية سعيد محمد واية محمد سيد، فقرات متنوعة شملت إعلان موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير ومعلومات عن إنشائه ومقتنياته، ومسابقة معلوماتية عن المتحف وتم توزيع جوائز عينية على الطالبات.

وشملت الفقرات، إلقاء كلمة لكبير معلمى اللغة العربية، أشرف حفنى، عن صناعة مصر للتاريخ الحديث واستمرار مسيرة الأجداد، الذى يجب نفتخر بالماضى والحاضر معا، بعد أن استطعنا أن نربطهما سويا فى إنجاز جديد يتحقق.

وتضمنت كلمات وأناشيد وطنية تحكى أمجاد مصر القديمة، إلى جانب عروض طلابية عبرت عن فخرهم بالهوية المصرية وما تمثله الحضارة الفرعونية من قيمة عالمية وإنسانية.

كما حرصت إدارات المدارس على تعريف الطلاب بأهمية المتحف ودوره فى الترويج للسياحة الثقافية، وغرس روح الانتماء والاعتزاز بالتاريخ المصرى.

ويُعد المتحف المصرى الكبير صرحًا عالميًا يضم أكثر من مئة ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الفرعونية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، كما تم تصميمه بأحدث الأساليب المعمارية والهندسية ليطل على أهرامات الجيزة، ويُشكل مركزًا حضاريًا وسياحيًا متكاملًا ويهدف المتحف إلى أن يكون أكبر متحف للآثار فى العالم، يبرز عبقرية المصريين القدماء ويسهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.