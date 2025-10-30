انقلاب سيارة ملاكي في الرياح التوفيقي على طريق بنها – بلتان بالقليوبية

شهد طريق الرشاح بطوخ بمحافظة القليوبية، وتحديدًا في نطاق طريق برشوم – مزلقان ذكي، حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه الرياح التوفيقي على طريق بنها – بلتان، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه الرياح التوفيقي على طريق بنها – بلتان

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، ببلاغ يفيد بسقوط سيارة ملاكي في المياه، فانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لمتابعة الموقف.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال السيارة من المياه وإعادة حركة المرور لطبيعتها دون أي تأثير على الطريق، فيما كشفت المعاينة الأولية عدم وجود مصابين أو ضحايا، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث.

