حجز موظف بشركة فودافون لاستيلائه على 173 ألف جنيه من أموال العملاء بكرداسة

أمرت نيابة الاموال العامة، بحجز موظف بخدمة عملاء شركة فودافون لاستيلائه على أموال محافظ إلكترونية لعملاء خدمة لصديقه بـ منطقة كرداسة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات.

 ورود التحريات

موظف فودافون يستولي على أموال العملاء بكرداسة

كان المقدم محمد سعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من محامي الإدارة القانونية لشركة فودافون وبصحبته مندوب خدمة عملاء ومبيعات بالشركة (24 سنة)، وأبلغ الأول بقيام الثاني بالاستيلاء على 173 ألف جنيه من محافظ الكترونية خاصة بـ 3 أشخاص من عملاء الشركة مستغلًا طبيعة عمله.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة خدمة لصديقه، حيث ادعى الأخير أن تلك الأموال خاصة بأقاربه وتم إيقافها من قبل الشركة ورغبتهم في استرداد الأموال من تلك المحافظ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

