قبل أن تفارق الحياة، كلمات الطفلة ضحية تعذيب والدها بالشرقية تكشف تفاصيل الجريمة

شهدت عزبة العريضة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جريمة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي، بعدما لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا وتدرس بالمرحلة الإعدادية مصرعها، إثر تعرضها لتعذيب قاسٍ داخل منزل أسرتها على يد والدها.

وجود آثار تعذيب متعددة على جسدها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق يفيد بوصول الطفلة مصابة بإصابات بالغة، حيث أكّد الأطباء وجود آثار تعذيب متعددة على جسدها، موضحين أن قلبها توقّف للحظات ثم عاد للحياة لتتمكن من نطق كلماتها الأخيرة، كاشفة خلالها عن هوية معذبيها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ضبط مرتكب الجريمة المروعة

وعلى الفور، كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها، ونجحت في ضبط الأب المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

وسادت حالة من الحزن والغضب بين أهالي عزبة العريضة التابعة لمركز الزقازيق بعد وفاة الطفلة، مطالبين بالقصاص العادل لمن ارتكبوا هذه الجريمة البشعة، وأن يتغمد الله الضحية بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.