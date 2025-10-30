الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبل أن تفارق الحياة، كلمات الطفلة ضحية تعذيب والدها بالشرقية تكشف تفاصيل الجريمة

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

شهدت عزبة العريضة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، جريمة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي، بعدما لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا وتدرس بالمرحلة الإعدادية مصرعها، إثر تعرضها لتعذيب قاسٍ داخل منزل أسرتها على يد والدها.

مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

وجود آثار تعذيب متعددة على جسدها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق يفيد بوصول الطفلة مصابة بإصابات بالغة، حيث أكّد الأطباء وجود آثار تعذيب متعددة على جسدها، موضحين أن قلبها توقّف للحظات ثم عاد للحياة لتتمكن من نطق كلماتها الأخيرة، كاشفة خلالها عن هوية معذبيها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ضبط مرتكب الجريمة المروعة 

وعلى الفور، كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها، ونجحت في ضبط الأب المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

وسادت حالة من الحزن والغضب بين أهالي عزبة العريضة التابعة لمركز الزقازيق بعد وفاة الطفلة، مطالبين بالقصاص العادل لمن ارتكبوا هذه الجريمة البشعة، وأن يتغمد الله الضحية بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اب ينهي حياة ابنته بالشرقية حوادث حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

القبض على البلوجر مايا علي بتهمة نشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم المجتمع

إعلام عبري: فوضى في محطات الحافلات والقطارات بالقدس المحتلة بسبب الحريديم

طريقة عمل الكوردن بلو، أكلة سريعة التحضير وشهية

الأمم المتحدة: الحرب في ‎السودان مدمرة

وزير البترول يبحث مع السفير الأسترالي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في قطاع التعدين

محافظ شمال سيناء يرافق السفير الفرنسي إلى معبر رفح البري

زينة تهرب من زفافها وتبدأ رحلة مليئة بالتقلبات في "ورد وشوكولاتة"

القبض على راقصة شهيرة وزوجها بتهمة التعدي على تاجر داخل شقة بالهرم

الأكثر قراءة

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

قطعوا شعر بعض، لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب (فيديو)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

سيدات الهرم يناشدن الرئيس السيسي: أبناء الدائرة أحق بتمثيلنا في مجلس النواب (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن طارق رحمي رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الإسماعيلي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية