الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم محتويات محل تغليف في الجمالية

حريق محل تغليف بالجمالية
حريق محل تغليف بالجمالية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل تغليف بشارع بورسعيد بمنطقة الجمالية، دون وقوع أي إصابات.

حريق محل تغليف بالجمالية


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تغليف بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة بالجمالية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وبالفحص، تبين نشوب حريق بمحل للتغليف واحتراق محتوياته بالكامل على مساحة (٤٥) متر تقريبًا بالطابق الأرضي بمول بورسعيد المكون من أرضى و۳ طوابق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق محل تغليف بالجمالية حريق محل تغليف محل تغليف بالجمالية الجمالية الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية

الجريدة الرسمية