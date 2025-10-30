حريق يلتهم محتويات محل تغليف في الجمالية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل محل تغليف بشارع بورسعيد بمنطقة الجمالية، دون وقوع أي إصابات.

حريق محل تغليف بالجمالية



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تغليف بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة بالجمالية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وبالفحص، تبين نشوب حريق بمحل للتغليف واحتراق محتوياته بالكامل على مساحة (٤٥) متر تقريبًا بالطابق الأرضي بمول بورسعيد المكون من أرضى و۳ طوابق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

