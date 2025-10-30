ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص لاستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على سيدة لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص واستغلاله لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة.

مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادي صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط المتهمة وبصحبتها 5 سيدات (لـ2 منهن معلومات جنائية) وشخصين يحملان جنسية دولية أخرى، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الآداب العامة ومكافحة الجرائم المخلة بالأخلاق.

