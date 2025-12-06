السبت 06 ديسمبر 2025
الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

محمود بنتايك
محمود بنتايك
حسمت مصادر داخل نادي الزمالك الجدل الدائر خلال الساعات الماضية حول حقيقة فسخ المدافع محمود بنتايك لعقده مع القلعة البيضاء، بعد انتشار تقارير تشير إلى أن اللاعب أنهى ارتباطه بالنادي بشكل رسمي.

 وأكدت المصادر أن اللاعب لم يفسخ عقده حتى هذه اللحظة، وأن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه طلبًا أوليًا قُدّم من جانبه.

طلب فسخ العقد

وبحسب المعلومات، فإن بنتايك تقدم بخطاب رسمي لإدارة الزمالك يطالب فيه بفسخ التعاقد، مستندًا إلى تأخر حصوله على بعض المستحقات المالية في موعدها المحدد، ومع ذلك، تحرك مسؤولو النادي سريعًا للرجوع إلى السجلات المالية وتاريخ آخر عملية سداد، ليكتشفوا أن اللاعب لا يملك الحق القانوني في فسخ العقد من طرف واحد، وفقًا للوائح المعمول بها.

فسخ التعاقد في القانون 

ووفقا للقانون على أن اللاعب لا يستطيع اتخاذ خطوة فسخ التعاقد إلا بعد مرور شهرين كاملين من التأخير في دفع المستحقات، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ إذ لم تكتمل المدة المطلوبة، مما يجعل موقف الزمالك سليمًا من الناحية القانونية.

وأكدت الإدارة أنها ملتزمة بتسوية المستحقات في أقرب وقت، مشددة على حرصها على الحفاظ على استقرار الفريق وعدم فقدان أي عنصر مؤثر. وتشير المعطيات الحالية إلى أن بنتايك مستمر مع الزمالك لحين حدوث أي تطورات جديدة في الملف.

