القبض على سائق بتهمة التعدي بالضرب على زوجته في القليوبية (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق بتهمة التعدي بالضرب على زوجته بمحل عملها في القليوبية.

فيديو تعدي سائق على زوجته بالقليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على زوجته بمحل عملها بالقليوبية.



وبالفحص تم تحديد الشاكية (عاملة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) وبسؤالها أقرت بوجود خلافات مع وزوجها وبتاريخ 23 أكتوبر الجاري أثناء تواجدها بمحل عملها حضر زوجها وتعدى عليها بالضرب لذات الخلافات.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه (سائق – له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

