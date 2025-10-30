إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتي "توك توك" ببني مزار

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتي توك توك بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين مركبتي توك توك على طريق فرعي بالقرب من شرق المحطة بمركز بني مزار.

إصابة 5 أشخاص بينهم اطفال في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال جميعهم مقيمين بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.