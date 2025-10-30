الخميس 30 أكتوبر 2025
إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتي "توك توك" ببني مزار

حادث توكتوك في المنيا
حادث توكتوك في المنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتي توك توك بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين مركبتي توك توك على طريق فرعي بالقرب من شرق المحطة بمركز بني مزار.

إصابة 5 أشخاص بينهم اطفال في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال جميعهم مقيمين بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

