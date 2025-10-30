الخميس 30 أكتوبر 2025
لحظة دهس طالب أسفل عجلات سيارة نقل بإحدى قرى الجيزة (فيديو)

مقطورة تدهس طالب
مقطورة تدهس طالب بأوسيم.فيتو

شهدت قرية سقيل التابعة لـ مركز شرطة أوسيم في محافظة الجيزة، حادثا مروريا بشعا مساء اليوم، حيث لقي طالب مصرعه أسفل عجلات   سيارة نقل ثقيل أثناء استقلاله دراجة هوائية.

ورصدت كاميرا فيتو لحظة وقوع الحادث الذي أثار حزن أهالي القرية.

وتلقى المقدم مصطفى عبد الله، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروع أسفر عن وفاة طالب تحت عجلات سيارة نقل ثقيل، بإحدى الطرق بقرية سقيل التابعة لدائرة المركز. 
 


وعلى الفور، انتقل رئيس المباحث إلى موقع الحادث، يرافقه رجال المرور وسيارة الإسعاف والقوة الأمنية اللازمة.

 وتم السيطرة على الموقف والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، كما تم سحب السيارة من الطريق وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وجار تفريع كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة وجمع التحريات والمعلومات للوقوف على أسباب الحادث.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة للتولي التحقيقات.



