قطعوا شعر بعض، لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب (فيديو)

مشاجرة طالبات المعلمات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، للمشاجرة التي وقعت بين طالبات مدرسة المعلمين خارج فناء مدرسة المعلمات في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

مشاجرة بين طالبات المعلمات تثير الغضب



ويظهر في مقطع الفيديو مشاجرة طاحنة بين طالبات المدرسة، حيث قام بعضهن بتقطيع شعر زملائهن أثناء المشاجرة، في الوقت الذي قام آخرون بمحاولة فك الاشتباك بين الطالبات، اللاتي ظهرن بشكل سيئ، ما أثار استياء العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا المشاجرة بين الطالبات بـ "المخزية" والمؤسفة.

مشاجرة بين طالبات المعلمات، فيتو

أثار مقطع مشاجرة طالبات المعلمات حالة من الاستياء والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سبب غياب المدرسين من هذه المشاجرة، مطالبين بمعاقبة الطالبات اللاتي قمن بهذه المشاجرة.

وصف عدد من النشطاء المشاجرة بين الطالبات بأنها نوع من اللا أخلاق، وخاصة بين طالبات المعلمات، اللاتي سيقمن بتعليم النشيء عند تخرجهن، الأمر الذي يستدعي معاقبتهن.





وتساءل آخرون عن دور المدرسة والأسرة في تعليم هؤلاء الطالبات معنى الأخلاق والتربية، للحفاظ على أخلاقيات التعليم وعدم الإخلال بمبادئ الأسرة المصرية، قائلين: "فين المدير أو المدرسين وفين عائلاتهم من الأخلاق السيئة التي ظهروا عليها".

تحقيقات موسعة بشأن مشاجرة الطالبات



الجدير بالذكر أن جهات التحقيق في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تباشر تحقيقاتها الموسعة في واقعة المشاجرة التي نشبت بين طالبتين بمدرسة المعلمات بدمنهور، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول مقاطع فيديو توثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تحركت فور انتشار المقاطع المصورة، حيث تمكنت من ضبط الطالبتين اللتين ظهرتا وهن تتعديان بالضرب على بعضهن البعض.

ووقعت المشاجرة داخل وخارج فناء مدرسة المعلمات بمدينة دمنهور، وسط تجمهر عدد من الطالبات والحضور، ما أسفر عن حالة من الذهول والاستياء بين شهود العيان.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرض الطالبتين على جهات التحقيق المختصة بدمنهور.

وتأتي هذه الإجراءات القانونية بهدف الكشف عن ملابسات الحادث بالكامل وتحديد المسئوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



