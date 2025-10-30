فتاة تتهم جارها بهتك عرضها في كرداسة

الخميس 30 أكتوبر 2025
فتاة تتهم جارها بهتك عرضها فى كرداسة

 حررت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة محضرا بمركز شرطة كرداسة، اتهمت جارها بالتعدي عليها وهتك عرضها داخل منزل والدته.

 

سائق يعتدي جنسيا على فتاة بكرداسة

 تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، تتهم جارها “سائق” بالتعدى عليها وهتك عرضها داخل منزل والدته بدائرة المركز.

وأضافت الفتاة فى بلاغها، أنها تركت منزل أسرتها بسبب خلافات عائلية، وتوجهت للإقامة مع والدة المتهم، وأثناء تواجدها داخل المنزل استغل نجلها الموقف واعتدى عليها وهتك عرضها.

تم تشكيل فريق بحث وتحري للوقوف على ملابسات البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

