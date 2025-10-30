فتاة تتهم جارها بهتك عرضها في كرداسة

حررت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة محضرا بمركز شرطة كرداسة، اتهمت جارها بالتعدي عليها وهتك عرضها داخل منزل والدته.

سائق يعتدي جنسيا على فتاة بكرداسة

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، تتهم جارها “سائق” بالتعدى عليها وهتك عرضها داخل منزل والدته بدائرة المركز.

وأضافت الفتاة فى بلاغها، أنها تركت منزل أسرتها بسبب خلافات عائلية، وتوجهت للإقامة مع والدة المتهم، وأثناء تواجدها داخل المنزل استغل نجلها الموقف واعتدى عليها وهتك عرضها.

تم تشكيل فريق بحث وتحري للوقوف على ملابسات البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

