الخميس 30 أكتوبر 2025
الفنانة نيجار محمد تتهم مدير شركة بالنصب عليها في الشيخ زايد

 حررت الفنانة نيجار محمد، محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ضد مدير شركة توريدات تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، كان قد اقترضهم منها ورفض سدادهم إليها.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة نيجار محمد تتهم فيه مدير شركة توريدات بالنصب عليها واستولى على 80 ألف جنيه، بحجة اقتراضهم منها ورفض سداد المبلغ.

تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

