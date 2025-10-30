القبض على بلوجر شهيرة بشبرا الخيمة لنشرها مقاطع خادشة للحياء

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء ومخالفة القيم المجتمعية.

وكشفت التحريات أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط البلوجر عبر مواقع التواصل، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو تهدف إلى زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بالنشاط المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.