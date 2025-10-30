الخميس 30 أكتوبر 2025
القبض على بلوجر شهيرة بشبرا الخيمة لنشرها مقاطع خادشة للحياء

المتهمة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء ومخالفة القيم المجتمعية.

وكشفت التحريات أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط البلوجر عبر مواقع التواصل، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو تهدف إلى زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بالنشاط المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

