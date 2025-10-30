الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظات

إصابة 7 عمال يومية في تصادم ثلاث سيارات بالشرقية (صور)

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثًا مروريًا على طريق أبو حماد – بلبيس بالقرب من قرية الجعفرية بمركز أبو حماد، إثر تصادم ثلاث سيارات، ما أسفر عن إصابة 7 من عمال اليومية بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسم.

الأمن يحقق في إصابة سائق توك توك إثر انسكاب بنزين عليه في الشرقية

اللقطات الأولى للحادث

أظهرت المشاهد الأولية من موقع التصادم تكدس السيارات المتضررة على جانب الطريق وسط حالة من الفزع بين الأهالي والمارة الذين سارعوا بمحاولات إنقاذ المصابين، قبل وصول سيارات الإسعاف. 

 

<span style=
نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 7 سيدات،فيتو

آثار الزجاج المتناثر وبقع الزيت على الأسفلت جراء قوة التصادم

فيما شوهدت آثار الزجاج المتناثر وبقع الزيت على الأسفلت جراء قوة التصادم، بينما تولت الأجهزة الأمنية تأمين المكان ومنع التكدس المروري لحين رفع آثار الحادث.

حادث مروري يسفر عن إصابة 7 سيدات 

وتلقت غرفة عمليات محافظة الشرقية إخطارًا من مستشفى أبو حماد المركزي يفيد بوصول “زينب.ج.ع” (35 عامًا)، "نوران.م" (35 عامًا)، "عزة.ال.م' (30 عامًا)، “بسمة.س.س” (25 عامًا)، “صباح ط.ع” (23 عامًا)، “شروق.ط.ع” (21 عامًا)، و"ريهام.ط" (25 عامًا)، وجميعهن من قرية العراقي التابعة لدائرة المركز.

 

<span style=
نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 7 سيدات،فيتو
<span style=
نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 7 سيدات،فيتو

الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابات

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابات إلى المستشفى، حيث تم توقيع الفحوصات والإسعافات الأولية والأشعات اللازمة.

وبحسب المصادر الطبية، تم خروج 5 حالات بعد تماثلهن للشفاء، فيما تم حجز حالتين بقسمي النساء والعظام لاستكمال العلاج والرعاية الطبية.

رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها

هذا وقد قامت الأجهزة المعنية بـ رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث.

إصابة 7 سيدات في حادث تصادم بالشرقية

الجريدة الرسمية