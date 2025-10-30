الخميس 30 أكتوبر 2025
القبض على راقصة شهيرة وزوجها بتهمة التعدي على تاجر داخل شقة بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على راقصة شهيرة وزوجها و6 أشخاص آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على تاجر داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما استدرجته الراقصة إلى هناك بحجة لقائه، ليتفاجأ بوجود زوجها وعدد من الأشخاص الذين انهالوا عليه بالضرب محدثين إصابته.

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بعدما طالب المجني عليه الراقصة بإقامة علاقة غير مشروعة، ما دفعها للاتفاق مع زوجها على استدراجه إلى الشقة والتعدي عليه انتقامًا منه.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

تحقق الأجهزة الأمنية حول هذه الواقعة التي شهدت اتهامات متبادلة بين الطرفين وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة للتأكد من صحتها وإحالتهم جميعا للنيابة العامة التي تتولى التحقيقات. 

 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

txt

جاني فلوس من أول فيديو، نص أقوال البلوجر ناني راقصة السوشيال ميديا بملابس مثيرة

txt

أولياء أمور التجريبيات يطالبون بتخفيض المصروفات الدراسية.. يشكون من الأعباء المالية.. والمدارس الحكومية والخاصة لا تناسبهم

الجريدة الرسمية