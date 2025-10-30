إصابة 19 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأسوان

أُصيب 19 شخصًا، مساء اليوم، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفى لاستقبال الحالات وإجراء الفحوصات العاجلة لهم من خلال الأطقم الطبية المتخصصة في أقسام الطوارئ والعظام والجراحة.

وكشف بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بأسوان أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة وجروح وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، وتم التعامل مع كل حالة طبقًا لطبيعتها، ويخضع بعض المصابين للملاحظة داخل أقسام العناية لحين استقرار حالتهم الصحية.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع ورفع آثار الحادث، وتيسير حركة المرور أمام السيارات على الطريق الصحراوي الذي شهد تكدسًا محدودًا للحظات، قبل أن يتم سحب السيارة المتضررة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابساته وأسبابه.

