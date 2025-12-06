موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب 2025، يلتقي منتخب الجزائر، اليوم السبت، مع نظيره البحريني، على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب



وتنطلق صافرة مباراة الجزائر ضد البحرين في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الدوحة والسعودية والبحرين، الثانية والنصف ظهرا بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر أمام البحرين في كأس العرب



وتبث مباراة الجزائر أمام البحرين عبر قنوات بي إن سبورتس HD المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس، أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية وإم بي سي مصر 2.

وكان منتخب الجزائر تعادل في مباراته الأولى مع السودان سلبيا، بينما خسر منتخب البحرين أمام العراق بهدفين مقابل هدف.

ويحتل منتخبا الجزائر والسودان المركزين الثاني والثالث بنقطة وحيدة، خلف العراق المتصدر بثلاث نقاط، بينما البحرين رابعا دون نقاط.

وكانت بطولة كأس العرب تُقام في السابق بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا “فيفا” تنظيمها بدءًا من نسخة قطر 2021.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. وسيستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

مجموعات كأس العرب 2025



المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب 2025 شهدت النتائج التالية:



سوريا 1-0 تونس

فلسطين 1-0 قطر

المغرب 3-1 جزر القمر

السعودية 2-1 عمان

مصر 1-1 الكويت

الأردن 2-1 الإمارات

الجزائر 0-0 السودان

العراق 2-1 البحرين

