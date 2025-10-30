الخميس 30 أكتوبر 2025
القبض على سيدة بتهمة نشر مقاطع فيديو إباحية فى الإسكندرية

 ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على سيدة بتهمة نشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالأداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية فى الإسكندرية.

 

 رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالأداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية