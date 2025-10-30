القبض على سيدة بتهمة نشر مقاطع فيديو إباحية فى الإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على سيدة بتهمة نشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالأداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية فى الإسكندرية.

القبض على سيدة بنشر مقاطع فيديو إباحية فى الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالأداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

