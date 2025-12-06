ظهور الحزن على وجه ترامب يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر فوزه بجائزة الفيفا للسلام

18 حجم الخط

فوز ترامب بجائزة الفيفا للسلام، تداول نشطاء مواقع التواصل صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يظهر فيها حزنه، بعد تسلمه جائزة الفيفا للسلام، ما أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن جائزة الفيفا للسلام تم استحداثها للرئيس ترامب، لكنه يبدو أن الجائزة لا تغنيه عن رغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام.

ملامح الحزن تسيطر على ترامب برغم فوزه بجائزة السلام

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر استحداث جائزة “الفيفا للسلام”، في محاولة لإرضاء الرئيس ترامب، الذي كان يحلم بالفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنها لم تمنح له.

جائزة الفيفا للسلام التي مُنحت لترامب، فيتو



وقال الرئيس ترامب عند تسلمه لـ جائزة الفيفا للسلام: “هذا حقًا أحد أعظم التكريمات في حياتي، لقد أنقذنا ملايين وملايين الأرواح”.

وبرغم من ذلك لكن الصورة التي التقطت له أثناء منحه الجائزة، أظهرت الحزن الذي بدا على ملامحه، وعلق البلوجر السعودي الشهير أياد الحمود، فقال: “هكذا بدا وجه الرئيس الأمريكي ترامب قبل ساعات عندما تم منحه (جائزة فيفا للسلام). قال بعض المراقبين بأنه حزين ولا يريد سوى جائزة نوبل للسلام”.

ترامب بعد تسلمه جائزة الفيفا للسلام، فيتو



وقال الإعلامي الأمريكي توم بوجيرت: “من المبالغة والجنون قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعيين أنفسهم حكامًا للسلام ومنح هذه الجائزة المصطنعة لدونالد ترامب”.

أخرتها ميدالية من بتوع الكورة

أما البلوجر أحمد سعيد فقال: “في شهر سبتمبر وقبل الإعلان عن جائزة نوبل للسلام تحدث ترامب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وقال: يجب أن أحصل على جائزة نوبل تكريمًا لإنجازاتي في إنهاء الحروب، لكن هذا لا يهم، الأهم إنقاذ الأرواح.. أنهيت 7 حروب خلال 7 أشهر فقط، وهذا الأمر لم يقم به أحد من قبل في التاريخ”.

الرئيس ترامب يرتدي ميدالية جائزة فيفا للسلام. pic.twitter.com/pVswYntVmT — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) December 5, 2025



وسخرت البلوجر تسنيم عبد الرحمن قائلة: “لسان حال ترامب يقول: يا حسرة، أخرتها ميدالية من بتوع الكورة، وكمان هلبسها لنفسي محدش يلبسهالي يا عالم...”.

أما البلوجر عبد الله سنايبر فعلق قائلًا: “جائزة الفيفا للسلام جائزة جديدة اخترعوها علشان ترامب.. وقالت الفيفا لحظة تقديم جائزة السلام للرئيس ترامب (جائزة الفيفا للسلام تقدم لشخص اتخذ إجراءات استثنائية من أجل السلام، وساعد على توحيد الناس حول العالم، وبهذه الروح، نُكرم قائدًا شارك في جهود دبلوماسية خلقت فرصًا للحوار وخفض التصعيد والاستقرار، ومنحت جائزة الفيفا للسلام لعام 2025 للرئيس الأمريكي.. الفيفا تحاول تحقيق رغبة ترامب في الحصول على جائزة نوبل للسلام، وكأنه طفل تحاول إرضاءه بلعبة”.

الفيفا تلعب بنفسية ترامب

وعلق البلوجر أمير عبد العظيم قائلًا: “طبيعي هناك فرق في الشعور، عندما تطلب شيء أكثر من مرة ويعطونك شيئًا آخر لتسكت، وفرق إنك تفعل شيء ويكافئونك بأنفسهم على ما فعلت!”.

ترامب بعد تسلمه جائزة الفيفا للسلام:



"هذا حقًا أحد أعظم التكريمات في حياتي، لقد أنقذنا ملايين وملايين الأرواح". pic.twitter.com/0irRnmx7YT — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) December 5, 2025



أما البلوجر هاني جيد فقال: “ماذا يريد ترامب أكثر من هذا عبر عن رغبته التتويج بجائزة للسلام فاستحدثوا له جائزة للسلام في الفيفا ومنحوها له..!”.

وعلق البلوجر ياسر رحال فقال: “كل ما ينسى الجائزة يذكرونه بها.. الفيفا تلعب بنفسية ترامب”.

أما البلوجر وليد العربي فقال: “اخترعوا له هذه الجائزة ليسكتونه بها حتى يرحل ويبتعد عن الحكم”

وقالت البلوجر مايا أحمد: “ترامب مثل طفل الصغير العنيد كل شئ يشوفه يريده أنه لا يتحكم في مشاعره ووجهه يفضحه”.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.