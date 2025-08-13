أخبار الفن اليوم: وفاة صنع الله إبراهيم.. إحالة بدرية طلبة للتحقيق.. الحجز على حسابات روتانا لصالح شيرين.. وتعرض ليلي علوي لحادث سير

شهدت الساحة الفنية علي مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي جاءت كالتالي..

رشح القائمون على مسلسل “علي كلاي” الفنان أحمد رزق للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

يواصل تامر حسني حضوره في سوق البيزنس بجانب الفن، حيث إنه يستعد لافتتاح مشروعه الخاص الجديد، بعد الكافيه والمطعم الخاص به الذي افتتحه موخرًا.

تعرض أحد الفنانين الإسبانيين إلى موقف محرج خلال عرض استعراضي له في حفله بالأرجنتين.

تشهد أحداث مسلسل “للعدالة وجه آخر” الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال قضية اغتصاب تتعرض لها الفنانة الشابة “نور إيهاب” ويتم قتلها على إثر هذا الحادث، وخلال الأحداث يتهم ابن ياسر جلال في هذه القضية، وأنهت أسرة مسلسل للعدالة وجه آخر 90٪ من تصوير أحداث العمل، المقرر أن يتم عرضه في أوف سيزون.

روى الفنان هشام ماجد خلال لقائه مع المخرج معتز التوني في برنامج فضفضت أوي تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالزعيم عادل إمام.

يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في الثامنة والنصف مساء الأحد القادم 17 أغسطس، بذكرى ميلاد الكاتب الراحل بديع خيري في ذكرى ميلاده التي توافق 18 أغسطس، حيث يقام الاحتفال بقاعة مسرح الغد بالعجوزة.

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي نقل على أثره إلى أحد مستشفيات القاهرة حتى وافته المنية اليوم.

طرحت شبكة hulu أول تريلر رسمي للموسم الخامس من مسلسلها الناجح Only Murders In The Building، والمقرر عرض أولى حلقاته بتاريخ ٩ سبتمبر المقبل.

رحل عن عالمنا منذ قليل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، تاركًا وراءه إرثًا أدبيًا ثريًا أثار الجدل وألهم الأجيال، فلم يكن إبراهيم مجرد كاتب، بل كان شاهدًا على عصره، وساردًا أمينًا لتناقضاته، ومدافعًا صلبًا عن قناعاته.

كشف الشاعر زين العابدين فؤاد عن موعد ومكان تشييع جنازة الكاتب والأديب الراحل صنع الله إبراهيم.

وصلت النجمة اللبنانية إليسا، إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء، برفقة مديرة أعمالها، وكان في استقبالها المنتج تامر عبد المنعم، استعدادا لإحياء حفل غنائي ضخم بالساحل الشمالي، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.

تنطلق فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء،الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والمقام بالتعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 15 أغسطس على مسرح المحكى.

أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فتح منفذ البيع بشارع عرابي بوسط القاهرة "مكتبة عرابي"، بعد الانتهاء من أعمال تطوير شملت تجديد الواجهة الداخلية والخارجية وإعادة تنظيم المساحات الداخلية.

قضت المحكمة المختصة، منذ قليل، بالحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البنكية لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب.

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي غادر عالمنا اليوم.

يعيش جمهور مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” حالة من الحماس والترقب لمعرفة مصير الأبطال في حكاية “فلاش باك”، وذلك قبل ساعات من عرض الحلقة الأخيرة.

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة تعرض الفنانة ليلى علوي لحادث سير.

تعرضت الفنانة ليلى علوي لحادث سير بسيارتها الخاصة على طريق الساحل الشمالي مساء أمس الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة سيارتها بتلفيات كبيرة.

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الثالثة من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، الذي يستضيفه قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية. يأتي هذا الحدث الفني بتنظيم من قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبالتعاون مع كلية التربية الفنية، بهدف احتضان إبداعات الأطفال من مختلف أنحاء العالم.

حقق فيلم Netflix الجديد “Kpop Demon Hunters” نجاحًا كبيرًا وحصل على تقييم 97% على موقع Rotten Tomatoes، كما أنه أصبح ثاني أكثر الأفلام مشاهدة على خدمة البث في التاريخ، فمنذ عام 2021، كان فيلم Red Notice هو الفيلم الأكثر مشاهدة على الإطلاق على Netflix

طرح الفنان محمد رمضان، منذ قليل أغنيته الجديدة مفيش طبطبة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أحال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق بعد تجاوزاتها الأخيرة، موجها رسالة تحذير للفنانين.

صرحت الفنانة وفاء عامر بأنها لا تتردد في الدعوة لإنهاء الحياة الزوجية بين طرفين، إذا رأت أن استمرارها سيلحق ضررًا بالغًا بأحد الطرفين، مؤكدة أن تدخلها في مثل هذه المواقف يكون حاسمًا.

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، المزمع انطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل، عن إطلاق اسم النجم إيهاب فهمي على دورته الثالثة، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته البارزة في خدمة الفن والمجتمع، وخاصة في الأعمال الموجهة للنشء والشباب.

علقت الفنانة بدرية طلبة على قرار إحالتها للتحقيق من قبل مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، مؤكدة احترامها الكامل للنقابة واستعدادها للمثول أمامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.