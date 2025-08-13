الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسر قنطوش: الحجز على حسابات روتانا البنكية لصالح شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

قضت المحكمة المختصة، منذ قليل، بالحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البنكية لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب تحجز على حسابات روتانا

ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي، إنه تم التحفظ على ما للمدين لدى الغير بموجب الحكم الصادر  في الدعوى المقيدة برقم ٢١٢٧ لسنة ١٧ ق محكمة القاهرة اقتصادي والصادر بجلسة ٥ فبراير ٢٠٢٥ من الدائرة الخامسة الكلية. 

وجاء هذا بعد أن قضت محكمة النقض بتغريم شركة روتانا 2 مليون جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث استندت في حكمها إلى قرارها السابق الذي أكد انتهاء عقد شيرين عبدالوهاب مع "روتانا"، مما يعني أن الشركة لم يكن لها الحق في حذف أغاني الفنانة. 

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حينما قامت بفسخ التعاقد مع روتانا في وقت سابق، قامت بسداد الشرط الجزائي للشركة وقيمته ٥ ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين المستشار القانوني ياسر قنطوش شيرين عبد الوهاب شيرين شركة روتانا ياسر قنطوش محكمة القاهرة محكمة الاقتصادية

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

المطالبات بحذف كلمة "مطلقة" تثير الجدل، والنشطاء: نغير أرملة بـ"حررتها الإرادة الإلهية"

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالسوق المحلي

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads