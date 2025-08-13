تفاصيل الحالة الصحية لـ ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

تعرضت الفنانة ليلى علوي لحادث سير بسيارتها الخاصة على طريق الساحل الشمالي مساء أمس الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة سيارتها بتلفيات كبيرة.

وتعرضت ليلى علوي للإصابة في كتفها، ومنطقة الرقبة، وبعدد من الجروح في أماكن متفرقة من الجسد.

وأكد أحد المقربين من الفنانة ليلى علوي لـ“فيتو” أنها بخير وتتواجد حاليًا بفيلتها في الساحل الشمالي تقضي فترة نقاهة وتتناول الأدوية التي أقرها الطبيب لها.

ليلى علوي

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختيار الفنانة ليلى علوي لتكون نجم الدورة 41، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، التي تُعد من أبرز المسيرات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي، وقدمت أعمالًا أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري.

من أبرز أفلام ليلى علوي فيلم المصير وخرج ولم يعد ويا دنيا يا غرامي وحب البنات وألوان السما السبعة.

ومن أعمالها التلفزيونية مسلسل الجدران الدافئة، بنات الأصول، ألف ليلة وليلة، العائلة، التوأم، حديث الصباح والمساء، تعالى نحلم ببكرة، بنت من شبرا، حكايات وبنعيشها، الشوارع الخلفية، نابليون والمحروسة، فرح ليلى، شمس، هي ودافنشي، منورة بأهلها... وغيرها من الأعمال الاجتماعية والإنسانية التي جسدت فيها أدوارًا متنوعة ببراعة وحضور قوي.

وتشهد الدورة 41 احتفالية كبرى بتكريم النجمة ليلى علوي، تتضمن إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني وعرض مجموعة من أبرز أفلامها وتنظيم ندوة مفتوحة بحضورها لمناقشة تجربتها ومسيرتها أمام جمهور ومحبي السينم

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي يُعد من أعرق المهرجانات السينمائية العربية، ويُقام هذا العام تحت شعار "السينما والجمال" بمشاركة واسعة من صُنّاع السينما من مصر ودول حوض البحر المتوسط.

