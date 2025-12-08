الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

دعاء الصباح من الأدعية
دعاء الصباح من الأدعية المحددة بتوقيت معين ولـ دعاء الصباح
18 حجم الخط

دعاء الصباح من الأدعية المحددة بتوقيت معين، ولدعاء الصباح أهمية كبيرة في حياة كل  مسلم، فهو يزيد من تقربه إلى بارئه وبالتالي يكون عمله مقبولًا عنده تعالى.ويشتمل دعاء الصباح على مجموعة من الأدعية والأذكار النافعة.

 

 كما أن الدعاء عبادة يشعر صاحبها أنه في معية المولي عز وجل في كافة أموره الحياتية الدنيوية.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم 15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج.

 

توقيت دعاء الصباح

 

اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى أنه يكون عقب أذان الفجر ويمتد إلي وقت الشروق، وآخرون يرون أن توقيته يبدأ من الفجر وينتهي مع انتهاء وقت الضحى، ولكن الأرجح أن تقال هذه الأدعية ما بين الفجر والشروق، وإن كان هذا لا يمنع أن يرددها المسلم بعد انتهاء هذا التوقيت، فسوف يثاب على ذلك ويستحق الأجر، ولكن الأفضل أن تقال في وقتها.

 

 

15  دعاء يمكنك ترديدها في الصباح للرزق والفرج
15  دعاء يمكنك ترديدها في الصباح للرزق والفرج

 

txt

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

txt

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

 

 

15 دعاء في الصباح للرزق والفرج

1- اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر.

2- اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، واستر عوراتي وآمن روعاتي.

3- اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
4- اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

5- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر.
6- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك عَدْل في قضاؤُك أسألُك بكلِ اسم هو لك سميت به نفسَك أو أنزلتَه في كتابك أو علمتَه أحدًا مِن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهاب همي.

7- اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له.

8- اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت.

9- اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور.

10- سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ وأَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

11- اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت.

12- بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ.

13- رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

14- اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

15- اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلاّ أنت، حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصباح دعاء الرزق دعاء الفرج الدعاء 15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح للرزق والفرج اللهم إني أسألك العفو توقيت دعاء الصباح قبر السيدة نفيسة وقت الضحى

مواد متعلقة

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الجامع العمري في حلب وسر التسمية

15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

قصة مسجد الفتح، أحد المساجد التاريخية في مكة المكرمة

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة التمريض

نجم برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيله إلى الدوري السعودي

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة وسط انتشار أمني على الطرق

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

الذهب يستقر في بداية تعاملات اليوم الإثنين وهذا العيار يسجل 5610 جنيهات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads