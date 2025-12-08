18 حجم الخط

دعاء الصباح من الأدعية المحددة بتوقيت معين، ولدعاء الصباح أهمية كبيرة في حياة كل مسلم، فهو يزيد من تقربه إلى بارئه وبالتالي يكون عمله مقبولًا عنده تعالى.ويشتمل دعاء الصباح على مجموعة من الأدعية والأذكار النافعة.

كما أن الدعاء عبادة يشعر صاحبها أنه في معية المولي عز وجل في كافة أموره الحياتية الدنيوية.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم 15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج.

توقيت دعاء الصباح

اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى أنه يكون عقب أذان الفجر ويمتد إلي وقت الشروق، وآخرون يرون أن توقيته يبدأ من الفجر وينتهي مع انتهاء وقت الضحى، ولكن الأرجح أن تقال هذه الأدعية ما بين الفجر والشروق، وإن كان هذا لا يمنع أن يرددها المسلم بعد انتهاء هذا التوقيت، فسوف يثاب على ذلك ويستحق الأجر، ولكن الأفضل أن تقال في وقتها.

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح للرزق والفرج

1- اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر.

2- اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، واستر عوراتي وآمن روعاتي.

3- اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

4- اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

5- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر.

6- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك عَدْل في قضاؤُك أسألُك بكلِ اسم هو لك سميت به نفسَك أو أنزلتَه في كتابك أو علمتَه أحدًا مِن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهاب همي.

7- اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له.

8- اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت.

9- اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور.

10- سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ وأَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

11- اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت.

12- بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ.

13- رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

14- اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

15- اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلاّ أنت، حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم.

