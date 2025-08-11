أزمات محمد رمضان عرض مستمر، من صفع معجب إلى وصف منتقديه بـ "كلاب الشوارع"

أثار الفنان محمد رمضان موجة جديدة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد هجومه الحاد على منتقديه والمشككين في مصداقيته، واصفًا إياهم بـ "كلاب الشوارع"، وهو ما أثار حالة من الغضب بسبب لغة الممثل التي اعتبرها البعض غير لائقة.

وجاء هجوم رمضان في منشور عبر حسابه، ردًا على من اتهموه بدفع مبالغ مالية كبيرة لحضور حفل خيري في نيويورك والتقاط صورة مع لارا ترامب.

وقال رمضان في منشوره: "ده حق الرد للي قالوا كلام كتير غير صحيح، أنا سافرت من مصر إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصيًا، لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريبًا ودعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم، مش لدعم كلاب الشوارع مع كامل عطفي لكلاب الشوارع والكلاب اللي شككوا في مصداقيتي".

وأضاف رمضان في منشوره، الذي أعلن فيه أيضًا عن موعد أغنيته الجديدة "مفيش طبطبة": "وبالمناسبة الحلوة دي أغنيتي مفيش طبطبة يوم الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر".

وكانت الأزمة قد بدأت بعدما نشر رمضان صورًا تجمعه بلارا ترامب عبر حسابه على إنستغرام، معلقًا: "سعيدٌ بدعوتي من لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضًا للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله". وهو ما اعتبره البعض مجرد حفل خيري يتطلب دفع تبرعات، وليس دعوة شخصية، وهو ما نفاه رمضان لاحقًا بمنشور الهجوم.

سلسلة من الأزمات تضع "نمبر وان" في مرمى الجدل

لم يكن هذا الجدل الأول الذي يتسبب فيه محمد رمضان، حيث تتكرر أزماته المثيرة للجدل، والتي كان أبرزها مؤخرًا:

وفاة عامل بحفل الساحل الشمالي

شهد حفل محمد رمضان في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي حادثًا مأساويًا أودى بحياة أحد العاملين في فريق التنظيم، بعد انفجار أسطوانة غاز خاصة بمعدات الألعاب النارية على المسرح.

وقد توفي الشاب حسام حسن عبد المنعم (23 عامًا)، كما أُصيب 6 آخرين، وأوقف رمضان الحفل فور وقوع الحادث، وأصدر بيانًا أوليًا وصف فيه الحادث بأنه "محاولة اغتيال فني"، قبل أن يتراجع ويؤكد أنه "خلل فني" في معدات الشركة المنظمة.

إطلالات مثيرة للجدل

واجه رمضان انتقادات حادة بسبب إطلالاته خلال حفلاته المختلفة، ففي حفل "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، شبه البعض ملابسه بزي الرقص الشرقي، وهو ما دفع اتحاد النقابات الفنية إلى استدعائه لمناقشة الأمر لما اعتبروه تأثيرًا سلبيًا على صورة الفنان المصري دوليًا.

كما ظهر في حفلات أخرى بقمصان شفافة وملابس ذهبية، وفي إحدى المرات أثار الجدل بارتدائه عقالًا خليجيًا مع ظهوره عاري الصدر في موسم الرياض بالسعودية.

قصة الطيار أشرف أبو اليسر

في عام 2019، تسبب مقطع فيديو لرمضان داخل قمرة قيادة طائرة في إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل، وعلى الرغم من وعود رمضان بمساندته، تحولت القصة إلى نزاع قضائي انتهى بوفاة الطيار وتضامن واسع معه من الجمهور.

صفع معجب

في يوليو 2024، أثار رمضان غضب الجمهور بعد انتشار فيديو يظهر فيه وهو يصفع أحد معجبيه خلال تجمع للجمهور، وعلى الرغم من اعتذاره، إلا أن الشاب المعجب رد في فيديو آخر، مؤكدًا أن "الاعتراف بالحق فضيلة"، وأنه لم يرغب في تصعيد الأمر.

صور مع شخصيات إسرائيلية

تكرر ظهور رمضان في صور تذكارية مع شخصيات إسرائيلية، كان أبرزها مع المطرب عومير آدم ولاعب كرة القدم ضياء السبع، بالإضافة إلى رائدة الأعمال إيلاد السبع، وفتاة تدعى مايا زكريا قيل إنها كانت مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، والذي تسبب في حالة غضب كبيرة بين الجمهور.

