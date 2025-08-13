KPop Demon Hunters يحقق المركز الثاني لأكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ Netflix

حقق فيلم Netflix الجديد “Kpop Demon Hunters” نجاحًا كبيرًا وحصل على تقييم 97% على موقع Rotten Tomatoes، كما أنه أصبح ثاني أكثر الأفلام مشاهدة على خدمة البث في التاريخ، فمنذ عام 2021، كان فيلم Red Notice هو الفيلم الأكثر مشاهدة على الإطلاق على Netflix، حيث حقق 230.9 مليون مشاهدة، ومع ذلك، فإن الفيلم الكوميدي المليء بالنجوم والذي يضم دواين جونسون وريان رينولدز وجال جادوت قد يزيحه فيلم Netflix الجديد الناجح جدًا قريبًا.

تتضمن بعض أكثر أفلام Netflix مشاهدة على الإطلاق أيضًا Carry-On (2024)، وهو فيلم إثارة وحركة من بطولة تارون إيجرتون، وDon't Look Up (2021)، وهو فيلم ساخر سياسي من إخراج آدم ماكاي ويضم نجومًا مثل ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس وتيموثي شالاميت وميريل ستريب وغيرهم الكثير. فيلم آخر من بطولة رايان رينولدز، وهو مشروع آدم (2022)، يحتل أيضًا مرتبة ضمن الخمسة الأوائل.

لا يزال فيلم الإثارة والتشويق لما بعد نهاية العالم للمخرجة ساندرا بولوك، Bird Box (2018)، يحتل مكانًا ضمن العشرة الأوائل، إلى جانب أفلام جديدة مثل فيلم الحركة الكوميدي Back in Action (2025) لجيمي فوكس وكاميرون دياز، وفيلم الإثارة والتشويق المرصع بالنجوم Leave the World Behind (2023) للمخرج سام إسماعي، مبتكر مسلسل Mr. Robot، والذي يضم جوليا روبرتس وماهرشالا علي وإيثان هوك وكيفن بيكون. والآن، يصعد فيلم Netflix الجديد الناجح إلى أعلى القائمة.

أصبح فيلم KPop Demon Hunters ثاني أكثر الأفلام مشاهدة على Netflix على الإطلاق

أصبح فيلم KPop Demon Hunters ثاني أكثر الأفلام مشاهدة على Netflix على الإطلاق، حيث تتبع المسرحية الموسيقية المتحركة من Netflix فرقة فتيات K-pop الخيالية المسماة HUNTR / X، والتي تعيش حياة مزدوجة كصائدات شياطين، حيث تواجه فرقة منافسة، Saja Boys، التي أعضاؤها شياطين متنكرين سرًا.

ويضم طاقم عمل KPop Demon Hunters أصوات Arden Cho وAhn Hyo-seop وMay Hong وJi-young Yoo وYunjin Kim وJoel Kim Booster وAlan Lee وSungWon Cho وDanny Chung وLiza Koshy وDaniel Dae Kim وKen Jeong وLee Byung-hun.

وبعد أسبوع آخر على خدمة البث، احتل KPop Demon Hunters الآن المرتبة الثانية في قائمة أفضل 10 أفلام شعبية على الإطلاق على Netflix بـ 184.6 مليون مشاهدة عالميًا، خلف Red Notice الذي حقق 230.9 مليون مشاهدة.

خلال الأسبوع من 4 إلى 10 أغسطس، احتل فيلم KPop Demon Hunters المركز الثاني مرة أخرى في قائمة أفضل 10 أفلام على Netflix عالميًا مع 25.9 مليون مشاهدة أخرى، مرتبًا أسفل My Oxford Year. وانتهى فوق Happy Gilmore 2 وMegamind وGladiator II وFreelance وHotel Transylvania 3: Summer Vacation وJourney 2: The Mysterious Island وCoach Carter وKandahar.

أسبوعًا بعد أسبوع، أسر فيلم KPop Demon Hunters الجماهير في جميع أنحاء العالم ولا يُظهر حاليًا أي علامات على التباطؤ، ويبدو أنه من المقرر أن يصبح الفيلم الأكثر شعبية على Netflix على الإطلاق. حقق الفيلم الموسيقي المتحرك ما لا يقل عن 20 مليون استماع أسبوعيًا خلال الأسابيع الثمانية الماضية منذ إصداره في 20 يونيو، كما وصلت أغنيته الرئيسية “Golden” للمركز الأول في Billboard hot 100 بالولايات المتحدة الأمريكية.

يحتاج فيلم KPop Demon Hunters إلى حوالي 46.3 مليون مشاهدة إضافية ليتجاوز فيلم Red Notice، وإذا استمر في الأداء بنفس المعدل، فقد يصبح الفيلم الأكثر مشاهدة على Netflix على الإطلاق في غضون أسبوعين آخرين، أو ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير.

