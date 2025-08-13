الأربعاء 13 أغسطس 2025
أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض ليلى علوي لحادث سير

ليلي علوي، فيتو

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن الحالة الصحية للفنانة ليلى علوي، وذلك بعد تعرضها لحادث سير طفيف مساء أمس في طريق الساحل الشمالي، أسفر عن إصابتها ببعض الكدمات وتحطم سيارتها.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ فيتو: "الفنانة ليلى علوي بخير وزي الفل".

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختيار الفنانة  ليلى علوي لتكون نجم الدورة 41، والتي تنطلق فعالياتها في  الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، التي تُعد من أبرز المسيرات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي، وقدمت أعمالًا أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري.

