تقام على استاد القاهرة، موعد مباراة نهائي كأس السوبر الليبي والقنوات الناقلة

يحتضن استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين مباراة نهائي كأس السوبر الليبي التي تجمع بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، في مواجهة قوية ومتكررة بعد أقل من 4 أيام من مواجهتهما في نهائي كأس ليبيا.

وتقام مباراة كأس السوبر الليبي بين الأهلي طرابلس المتوج بثنائية الدوري والكأس، والأهلي بنغازي، وصيف بطل الكأس الذي حقق لقبه الأخير الخميس الماضي في القاهرة بالفوز على منافسه (3 ـ 0).

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الليبي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في نهائي كأس السوبر، مساء اليوم الإثنين في الساعة السابعة مساء، وذلك على ستاد القاهرة الدولي الذي احتضن أيضًا نهائي الكأس.

وستكون مباراة نهائي السوبر منقولة مباشرة على قناة "الوسط" الليبية وقناة ليبيا الرياضية.

ويدخل الأهلي طرابلس مباراة السوبر بطموحات التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري ـ الكأس ـ السوبر) وإحراز ثالث ألقابه بكأس السوبر بعدما سبق له التتويج في مناسبتين.



ويطمح الأهلي طرابلس في تأكيد هيمنته على المنافسات المحلية في موسم 2024 ـ 2025 وإضافة لقب جديد قبل بدء منافسات دوري المحترفين وانطلاق حملة الدفاع عن لقبه.

وفي الجهة المقابلة، يخوض الأهلي بنغازي مبارة السوبر بطموح السعي إلى انتزاع أول لقب سوبر في تاريخه، وإنقاذ موسمه بعد خسارة الدوري في يوليو الماضي والكأس منذ 4 أيام.

وتقام بطولة كأس السوبر أو الكأس الممتازة في ليبيا للمرة الـ18 منذ أن دارت أول نسخة في العام 1997، حين توج فريق التحدي بأول لقب في تاريخ المسابقة.

أما آخر نسخة أقيمت فكانت العام 2024 وتوج بها نادي الاتحاد طرابلس، الذي يملك الرقم القياسي في التتويج بالسوبر برصيد 11 لقبًا، بينها تسع مرات متتالية بين 2002 و2010.

حكام مباراة السوبر الليبي

وعلي صعيد آخر كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة أهلي طرابلس أمام أهلي بنغازي، في كأس السوبر الليبي.

ويدير محمود بسيوني مباراة أهلي طرابلس أمام أهلي بنغازي، في كأس السوبر الليبي، ويعاونه محمد مجدي سليمان حكم مساعد أول، وإسلام أبو العطا حكم مساعد ثاني، ويتواجد محمد عباس قابيل حكما رابعا.



ويجلس في غرفة تقنية الفيديو، الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه محمود دسوقي حكم تقنية فيديو مساعد.

