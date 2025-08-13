الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السطوحي: "أبو سمبل" قصة مُلهمة وليس لها مثيل في التاريخ

المعماري حمدي السطوحي،
المعماري حمدي السطوحي، فيتو

في إطار مبادرة “النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية” التي تقدمها وزارة الثقافة المصرية بمشاركة العديد من قطاعاتها، أقامت أكاديمية الفنون ظهر اليوم الأربعاء ندوة ولقاء فكري بقاعة ثروت عكاشة، قدمه المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والذي قدم عرضًا توضيحي وشرح لنقل معبدي أبو سمبل.

وتناول السطوحي محطات الإنجاز الكبير لعملية الفك ونقل المعبدين بدءًا من الفكرة ووجود الحاجة المُلحة بسبب التهديد بغرقهم داخل بحيرة ناصر خلف السد، وحتى الانتهاء من المشروع الكبير في سبتمبر 68. 

وأعرب المعماري حمدي السطوحي عن فخره بالملحمة الإنسانية التي شارك فيها نحو 2000 عامل ومهندس مصري من ذوي الكفاءة في المجالات المختلفة، في عملية بلغت قيمتها ما يوازي 15.5 مليون جنيه مصري وقتها.

مشيدًا بالدور الذي قام به وزير الثقافة ثروت عكاشة صاحب نقطة الانطلاق،  مستعينًا بأفكار وخبرات نخبة من كبار الفنانين مثل: د. احمد عثمان مؤسس وعميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وصاحب فكرة تقطيع المعبدين لنحو (5000) قطعة ونقلهما لارتفاع 65 مترا، وإزاحتهما 200 متر نحو شمال موقعهم السابق.

كذلك استعرض "السطوحي" المباحثات الهامة التي قامت بها الدولة المصرية مع منظمة اليونيسكو لجمع التبرعات اللازمة وحث الشعوب المحبة للتراث العالمي على التبرع لإنجاز المهمة.

كما تم عرض الفيلم النادر ( العجيبة الثامنة) للمخرج الكندي جون فيني والذي يؤرخ لمعبدي أبو سمبل عبر لوحات الفنان الكبير حسين بيكار والبالغ عددها 85 لوحة واستغرق تنفيذه أربعة سنوات، بجانب الاشارة الى الابداعات الفنية الاخرى التي وثقت معبدي أبو سمبل مثل العمل الموسيقي (أبو سمبل) تأليف الموسيقار العالمي عزيز الشوان.

وحضر الندوة طالبات البرنامج الرئاسي (أهل مصر) من المحافظات الحدودية وطلبة وطالبات جامعة الأزهر، وطلاب الأكاديمية والمدارس، بجانب المهتمين بالتراث والثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيل عنده كتير أكاديمية الفنون حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية معبدي أبو سمبل ابو سمبل

مواد متعلقة

التنمية الثقافية تفتتح مهرجان السينما الهندية بالهناجر

تبدأ من 65 جنيها، حفلات قطاع التنمية الثقافية الأسبوع المقبل بمراكز الإبداع

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة

أسوان تسجل 49 درجة غدًا، الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

توتنهام يحرج باريس سان جيرمان ويتقدم بهدف في الشوط الأول من السوبر الأوروبي

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

خدمات

المزيد

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads