ثقافة وفنون

إليسا تصل القاهرة استعدادا لحفلها بالساحل الشمالي

إليسا. فيتو
إليسا. فيتو

وصلت النجمة اللبنانية إليسا، إلى مطار القاهرة صباح اليوم الأربعاء، برفقة مديرة أعمالها، وكان في استقبالها المنتج تامر عبد المنعم، استعدادا لإحياء حفل غنائي ضخم بالساحل الشمالي، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.

 

حفل إليسا في الساحل الشمالي 

يمثل هذا الحفل عودة إليسا القوية للجمهور المصري بعد غياب دام عاما كاملا عن الساحة الفنية في مصر، حيث تنتظرها جماهيرها بحماس وترقب.

 

 

تستعد إليسا خلال حفلها في الساحل الشمالي لتقديم مجموعة مختارة من أجمل وأشهر أغانيها التي أصبحت علامات مميزة في ذاكرة جمهورها المصري والعربي، من بين الأغاني التي من المتوقع أن تثير تفاعل الجمهور وتحيي معهم ذكريات، أغان مثل: "حالة حب"، "أيامي بيك"، "بستناك"، "سهرنا ياليل"، "إلى كل اللي بيحبوني"، و"تصدق بمين"، "من أول دقيقة" وغيرها من الأغاني المميزة.

يذكر أن إليسا، حققت نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي، حيث قدمت تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي لاقى صدى واسعا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

