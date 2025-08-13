إطلاق اسم إيهاب فهمي على الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، المزمع انطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل، عن إطلاق اسم النجم إيهاب فهمي على دورته الثالثة، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته البارزة في خدمة الفن والمجتمع، وخاصة في الأعمال الموجهة للنشء والشباب.

الفنان إيهاب فهمي

يُعد الفنان إيهاب فهمي واحدًا من الوجوه البارزة في الساحة الفنية المصرية والعربية، حيث امتدّت مسيرته لسنوات من الإبداع، فقد تخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في تقديم أعمال درامية تلفزيونية وسينمائية وإذاعية ومسرحية هادفة تحمل رسائل إنسانية وتربوية، من بينها مشاركته في عروض مسرح الدولة التي اهتمت بغرس القيم لدى النشء، إلى جانب أعمال درامية تناولت موضوعات الأسرة والمجتمع بروح إيجابية. وللأطفال نصيب في مشواره الفني، فقد قدّم شخصيات محببة في أعمال الكارتون المدبلجة مثل “بيتر بان” و”هرقل” و”علاء الدين”، كما قدّم مسلسل “كلام عيال” الذي يعزز الإبداع وروح التعاون بين الأطفال. وإلى جانب نشاطه الفني، يساهم فهمي من خلال نقابة المهن التمثيلية، في دعم المبادرات الفنية التي ترعى مواهب الأطفال والشباب.

وأكدت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان أن اختيار النجم إيهاب فهمي ليكون حامل اسم الدورة الثالثة جاء تقديرًا لمسيرته الثرية وإسهاماته في دعم الفنون الموجهة للأطفال والشباب، مؤكدة أنه نموذج للفنان الملتزم الذي يضع رسالته الإنسانية والإبداعية في خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يقام بدعم من وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون.

