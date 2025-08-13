وفاة الأديب صنع الله إبراهيم

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي نقل على أثره إلى أحد مستشفيات القاهرة حتى وافته المنية اليوم.

وفاة صنع الله إبراهيم

ونعى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الكاتب الراحل مؤكدا أن صنع الله إبراهيم مثّل أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالًا للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي.

