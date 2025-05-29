إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "توفيق الحكيم للتأليف" بالمركز القومي للمسرح

اعتمد المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح نتائج مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي، وذلك بعد تقييم أعضاء لجنة التحكيم للأعمال التي تقدمت للمسابقة في إطار دور المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الداعم للحركة المسرحية المصرية واكتشاف المواهب المتميزة.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وقال المخرج عادل حسان، مدير عام المركز، أن لجنة تحكيم المسابقة والتي ضمت في عضويتها المخرج القدير سامح مجاهد مدير عام فرقة مسرح الغد التابعة لبيت المسرح، الكاتب الدكتور ياسر علام مدرس الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الناقد الدكتور محمد سمير الخطيب مدرس الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، أقرت في اجتماعها الأخير منح القيمة التشجيعية الأولي بمبلغ مالي “عشرة آلاف جنيه” لنص "ليه نظلم شفيقة" للمؤلف جمال عبد الناصر عوض ( أسوان )، والقيمة التشجيعية الثانية بمبلغ مالي ( ثمانية ألاف جنيه ) لنص “نفر توت” للمؤلف طارق عبد العزيز إبراهيم عمار ( الغربية )، وذهبت القيمية التشجيعية الثالثة بمبلغ مالي ( ستة ألاف جنيه ) لنص " القفص" للمؤلفة أماني عبد الرحمن حسين ( القاهرة ).

فضلًا عن نشر النصوص الفائزة ضمن إصدارات المركز، مع ترشيحها للإنتاج في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، الذي رحب بالمبادرة.

و أضاف حسان أن لجنة التحكيم أوصت في تقريرها بمنح شهادات تقدير للنصوص المسرحية المتميزة ولم تحصل علي أي من القيم المالية التشجيعية المقررة، فضلا عن تنفيذ ورش تدريبية لتطوير الكتابة المسرحية لدى جميع المتقدمين للمسابقة، وتشمل هذه الورشة التدريب علي أصول فنيات الكتابة المسرحية، وأساليب تحليل النص المسرحي، إضافة إلي قابلية النص المكتوب للعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.