تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (37000) طن بضائع و(646) شاحنة و(24) سيارة.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(126) شاحنة و(6) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (35000) طن بضائع و(520) شاحنة و(18) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LILY بينما تغادر السفينة ROYAL وعلى متنها 21 الف طن فوسفات متجهة للهند والسفينتين Alcudia Express، الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي Poseidon Express،Pridge وامل. شهد ميناء نويبع تداول (1600) طن بضائع و(137) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.

