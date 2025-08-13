صنع الله إبراهيم، أعماله الأدبية الخالدة جعلته رمزا للحرية والمقاومة

رحل عن عالمنا منذ قليل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، تاركًا وراءه إرثًا أدبيًا ثريًا أثار الجدل وألهم الأجيال، فلم يكن إبراهيم مجرد كاتب، بل كان شاهدًا على عصره، وساردًا أمينًا لتناقضاته، ومدافعًا صلبًا عن قناعاته.

صنع الله ابراهيم من الاعتقال إلى الرواية

ولد صنع الله إبراهيم عام 1937 في القاهرة، ودرس الحقوق قبل أن يجد طريقه إلى عالم الأدب، لكن مسيرته لم تكن سهلة، ففي عام 1959، وبعد انضمامه إلى المنظمة الشيوعية المصرية "حدتو" بـ 5 سنوات تم اعتقاله عام 1959 ضمن الحملة التى تم شنها على الشيوعيين والماركسيين آنذاك، وتم سجنه فى سجن الواحات، حيث قضى خمس سنوات من حياته.

وبرغم كونها تجربة قاسية إلا أنها كانت نقطة تحول في حياته، حيث صقلت وعيه السياسي وزادت من إصراره على التعبير عن آرائه بحرية، فى السجن وُلد الكاتب الحقيقى داخل صنع الله إبراهيم حيث كتب هناك ملاحظاته الأولى، وبدأت تتشكل ملامح مشروعه الأدبي.

أسلوب أدبي فريد ومواقف لا تتزعزع

وتميزت أعمال صنع الله إبراهيم بأسلوبها السردي الفريد الذي يبتعد عن الحبكة التقليدية، فقد استخدم أسلوبًا أقرب إلى التسجيل الصحفي، معتمدًا على سرد التفاصيل اليومية والتاريخية الدقيقة، ليرسم صورة واقعية للمجتمع المصري والعربي.

فمن أبرز سمات كتاباته أن صنع الله إبراهيم لم يلتزم بقوالب أدبية جاهزة، بل كان دائمًا ما يجرب أشكالًا جديدة في السرد، كما أنه وجه انتقادات صريحة للمؤسسة السياسية والاجتماعية، وكشف عن الفساد والظلم والاستبداد، وكانت القضايا العربية، مثل الصراع العربي الإسرائيلي والتحولات السياسية، حاضرة بقوة في رواياته، وحرص كذلك على تسليط الضوء على حياة البسطاء والمهمشين والمهزومين، ومنحهم صوتًا في أعماله.

روايات خالدة في الذاكرة

قدم الأديب صنع الله إبراهيم مجموعة من الروايات التي أصبحت علامات بارزة في الأدب العربي الحديث، من أشهر أعماله:

"تلك الرائحة" (1966)، تلك الرواية القصيرة تُعتبر من أوائل أعماله التي عكست تجربته في السجن، وفتحت آفاقًا جديدة في السرد العربي.

"نجمة أغسطس" (1974)، وثقت الرواية الأجواء التي سبقت حرب 1967، وكشفت عن التناقضات التي كان يعيشها المجتمع المصري.

"اللجنة" (1981)، تُعد من أهم رواياته، وتُقدم نقدًا ساخرًا للممارسات السياسية في مصر في فترة السادات.

"شرف" (1997)، رواية جريئة تُدين الفساد في السجون والمؤسسات، وتُعتبر من أكثر أعماله إثارة للجدل.

رفضه جائزة الملتقي العربي

في عام 2003، رفض صنع الله إبراهيم استلام جائزة الملتقى العربي للقصة القصيرة، التي كانت تُمنح من قبل وزارة الثقافة المصرية، في موقف شجاع أثار اهتمام الرأي العام.

برر إبراهيم موقفه بأن الجائزة تُمنح من نظام لا يؤمن بالحرية، ويعتقل المثقفين ويضيق على الحريات العامة. كان هذا الموقف تجسيدًا حيًا لقناعته بأن الأديب يجب أن يكون حرًا ومستقلًا عن السلطة.

رحل صنع الله إبراهيم تاركًا بصمة لا تُمحى في الأدب العربي، ليس فقط بأعماله الأدبية الخالدة، بل بمواقفه المبدئية التي جعلت منه رمزًا للمقاومة والحرية والكرامة الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.