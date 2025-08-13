الأربعاء 13 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تعيد افتتاح مكتبة عرابي في منطقة وسط البلد

مكتبة عرابي بوسط
مكتبة عرابي بوسط البلد، فيتو

أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فتح منفذ البيع بشارع عرابي بوسط القاهرة "مكتبة عرابي"، بعد الانتهاء من أعمال تطوير شملت تجديد الواجهة الداخلية والخارجية وإعادة تنظيم المساحات الداخلية.

مكتبة عرابي لتوزيع الكتب 

ويُعد منفذ عرابي من أقدم نقاط توزيع الكتب التابعة للهيئة، ويخدم قراءً من فئات مختلفة في قلب العاصمة. وقد جرى تزويده بعد التطوير بإصدارات الهيئة الحديثة، إلى جانب مجموعة من كتب قطاعات وزارة الثقافة، في مجالات الأدب والفكر والعلوم والفنون.

يأتي هذا التطوير في إطار خطة الهيئة لتحديث منافذ البيع التابعة لها في المحافظات وربطها بالأنشطة الثقافية والمعارض، بما يعزز وصول الكتاب إلى الجمهور في الأماكن التي يمكن أن تشهد إقبالًا على القراءة.

 ويأمل القائمون على المنفذ أن يسهم هذا التجديد في زيادة تردد القراء وتوفير تجربة أفضل لاقتناء الكتب.

شهد الافتتاح حضورًا من رواد المكان، الذين أبدوا ارتياحهم لعودة المنفذ للعمل بعد فترة توقف، مثمنين تنوع العناوين المعروضة وتحسن بيئة العرض والبيع.

