هيئة الكتاب تعيد افتتاح مكتبة عرابي في منطقة وسط البلد

أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فتح منفذ البيع بشارع عرابي بوسط القاهرة "مكتبة عرابي"، بعد الانتهاء من أعمال تطوير شملت تجديد الواجهة الداخلية والخارجية وإعادة تنظيم المساحات الداخلية.

مكتبة عرابي لتوزيع الكتب

ويُعد منفذ عرابي من أقدم نقاط توزيع الكتب التابعة للهيئة، ويخدم قراءً من فئات مختلفة في قلب العاصمة. وقد جرى تزويده بعد التطوير بإصدارات الهيئة الحديثة، إلى جانب مجموعة من كتب قطاعات وزارة الثقافة، في مجالات الأدب والفكر والعلوم والفنون.

يأتي هذا التطوير في إطار خطة الهيئة لتحديث منافذ البيع التابعة لها في المحافظات وربطها بالأنشطة الثقافية والمعارض، بما يعزز وصول الكتاب إلى الجمهور في الأماكن التي يمكن أن تشهد إقبالًا على القراءة.

ويأمل القائمون على المنفذ أن يسهم هذا التجديد في زيادة تردد القراء وتوفير تجربة أفضل لاقتناء الكتب.

شهد الافتتاح حضورًا من رواد المكان، الذين أبدوا ارتياحهم لعودة المنفذ للعمل بعد فترة توقف، مثمنين تنوع العناوين المعروضة وتحسن بيئة العرض والبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.