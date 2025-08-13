قبل عرض الحلقة الأخيرة، "فلاش باك" يتصدر قوائم الأعلى مشاهدة على منصات Watch It و"شاهد"

يعيش جمهور مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” حالة من الحماس والترقب لمعرفة مصير الأبطال في حكاية “فلاش باك”، وذلك قبل ساعات من عرض الحلقة الأخيرة.

فقد وصلت الأحداث إلى ذروتها بعد تصاعد الصراع بين الشخصيات وكشف ألغاز الماضي، وسط مفاجآت غير متوقعة جعلت المشاهدين يترقبون الخاتمة بفارغ الصبر.

حكاية فلاش باك تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة

وتُعرض في السابعة من مساء اليوم الأربعاء الحلقة الأخيرة من الحكاية، وذلك بعد رحلة درامية مشوقة استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور وتتصدر قوائم الأعلى مشاهدة على منصتي Watch It وشاهد.

ويأتي هذا بالتزامن مع تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم "فلاش باك" الترند وتحول إلى محور نقاش بين الجمهور حول تفاصيل الأحداث وحول التوقعات للنهاية.

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندي، ويشارك فيه كضيف شرف الفنان خالد أنور، إلى جانب آية عبد الرازق ومحمد يونس، والعمل من تأليف محمد حجاب، إخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.

