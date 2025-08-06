الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

BlackPink الفرقة الوحيدة في التاريخ التي يترشح جميع أعضائها لجوائز الـ MTV

فرقة BLACKPINK، فيتو
فرقة BLACKPINK، فيتو

أصبحت فرقة الكيبوب BLACKPINK أول فرقة على الإطلاق يتم ترشيح جميع عضواتها الأربعة ليسا، روزي، جيني، وجيسو في فئة واحدة خلال العام نفسه، وهي فئة "أفضل أداء كيبوب".

وجاء هذا الإنجاز الكبير بعد الإعلان عن قائمة الترشيحات الرسمية لحفل جوائز MTV لعام 2025، حيث تم ترشيح كل من ليسا عن أغنية "Born Again"، روزي عن أغنية "Toxic till the end" جيني عن أغنية "Like Jennie"، وأخيرًا جيسو عن أغنية "Earthquake".

كما حصلت روزي على 8 ترشيحات هذا العام لتصبح بذلك أكثر فنانة كيبوب ترشيحًا في عام واحد بأغنيتها “APT” مع النجم العالمي برونو مارس و"Toxic till the end"، متخطية بذلك فرقة BTS والتي حملت اللقب سابقًا بـ 7 ترشيحات.

 

موعد حفل جوائز "MTV VMAs 2025"

موعد الحفل يوم 7 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، في قاعة "UBS Arena" في نيويورك.

أول مرة، ستبث قناة CBS الحفل، إلى جانب القنوات المعتادة مثل MTV، كما سيتم عرضه على منصة Paramount+.

كيف يمكن التصويت لمرشحي جوائز MTV 2025؟


فتح التصويت رسميًا عبر موقع: vote.mtv.com، حيث يمكن للجمهور التصويت في 19 فئة، حتى يوم 5 سبتمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أمريكا، باستثناء فئة "أفضل فنان جديد" التي تبقى مفتوحة حتى أثناء بث الحفل.

 

جديد جوائز MTV VMAs هذا العام

وأعلنت MTV عن إضافة فئتين جديدتين لأول مرة في تاريخ الحفل:

أفضل موسيقى كانتري: نتيجة تزايد شعبية هذا النوع الموسيقي، وانتقال الحفل لقناة CBS.

أفضل فنان بوب: مما سمح بإضافة 7 مرشحين جدد بجانب فئة "فنان العام".

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VMAs BLACKPINK فرقة الكيبوب ليسا روزى جيني جيسو الكيبوب

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