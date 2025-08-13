خشب المسرح أخده ونزل، لحظة سقوط فنان أسباني شهير أثناء حفله في الأرجنتين (فيديو)

تعرض أحد الفنانين الإسبانيين إلى موقف محرج خلال عرض استعراضي له في حفله بالأرجنتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط الفنان من على المسرح أثناء قفزه، في لقطة محرجة حيث إنه سقط أسفل المكان الموجود به المسرح بسبب تهاوي الخشب الذي قفز عليه.

سقوط مغن إسباني شهير من على المسرح

وتعرض هذا الفنان لعدة إصابات في جسده بسبب سقوطه من أعلى المسرح الذي كان يحيي عليه الحفل.

وتعرض عدد من الفنانين لمواقف محرجة بسبب سقوطهم على المسرح ومن أبرزهم واقعة سقوط شيرين عبد الوهاب في وقت سابق خلال حفلها بالكويت وفي لقطة أخرى سقوط أحمد زاهر خلال تقديمه لتامر حسني في إحدى الحفلات الذي كان يحييها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.