ثقافة وفنون

أول تريلر رسمي للموسم الخامس من مسلسل ONLY MURDERS IN THE BUILDING

طرحت شبكة hulu أول تريلر رسمي للموسم الخامس من مسلسلها الناجح Only Murders In The Building، والمقرر عرض أولى حلقاته بتاريخ ٩ سبتمبر المقبل.

ووصلت مدة تريلر الموسم الجديد من Only Murders In The Building، دقيقتين و٢١ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة من المسلسل.

 

رسالة سيلينا جوميز لطاقم عمل مسلسل Only Murders In The Building 

وجهت الممثلة سيلينا جوميز الشكر لطاقم عمل مسلسل ‘Only Murders In The Building’، بعد انتهاء تصوير الموسم الخامس للمسلسل الشهير.

ونشرت سيلينا جوميز، مقطع فيديو خلال تواجدها في موقع تصوير Only Murders In The Building’، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، قائلة: ‘"في السنوات الخمس الماضية، رأيتم جميعًا أفضل ما لديّ وأسوأ ما مررت به، أنا أُقدّر كل واحد منكم بعمق، لا أستطيع وصف مدى حبي لما صنعناه جميعًا، وما كنا لنكون هنا لولاكم جميعًا".

مسلسل Only Murders in the Building 

ويعتبر  Only Murders In the Building أول مسلسل تلفزيوني لسيلينا منذ ظهورها الأخير، وهي مراهقة في مسلسل ديزني Wizards of Waverly Place، وأدت حينها دور أليكس روسو في المسلسل الذي عُرض على خمس سنوات من العام 2007 إلى الـ2012.

وكشفت سيلينا أنها واجهت العديد من المشاهد الصعبة خلال تصوير مسلسل Only Murders in the Building.

