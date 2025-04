لوجان ليرمان ينضم لطاقم عمل الجزء الخامس من ‘Only Murders In The Building’

سيلينا جوميز، أعلنت شبكة hulu، عن انضمام، الممثل الشاب، لوجان ليرمان، لطاقم عمل الجزء الخامس من مسلسلها الشهير،‘Only Murders In The Building’.

وجددت شبكة “هولا”، مسلسل Only Murders in the Building، لموسم خامس، وذلك بعد نجاح الموسم الرابع للمسلسل، وحصوله علي العديد من الترشيحات للفوز بجوائز الإيمي.

مسلسل Only Murders in the Building، يدور في إطار من الجريمة والكوميديا، وهو من بطولة النجمة سيلينا جوميز، وستيف مارتن، ومارتن شورت.

مسلسل Only Murders in the Building

ويعتبر Only Murders In the Building أول مسلسل تلفزيوني لسيلينا منذ ظهورها الأخير، وهي مراهقة في مسلسل ديزني Wizards of Waverly Place، وأدت حينها دور أليكس روسو في المسلسل الذي عُرض على خمس سنوات من العام 2007 إلى الـ2012 وكشفت سيلينا أنها واجهت العديد من المشاهد الصعبة خلال تصوير مسلسل Only Murders in the Building.

