وفاء عامر: أشجع على الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية في هذه الحالة

صرحت الفنانة وفاء عامر بأنها لا تتردد في الدعوة لإنهاء الحياة الزوجية بين طرفين، إذا رأت أن استمرارها سيلحق ضررًا بالغًا بأحد الطرفين، مؤكدة أن تدخلها في مثل هذه المواقف يكون حاسمًا.

وفاء عامر



وقالت عامر، في حديثها ببرنامج Mirror الرقمي: “أنا بطبيعتي أكره الطلاق، لأنه أبغض الحلال عند الله، لكن حين يكون ضرورة بسبب أمر موجع للغاية، فأنا من أسعى إليه وأصر عليه، مشيرة إلى أنها في أغلب الأوقات تتدخل للصلح بين الأزواج، إلا إذا وجدت سببًا قويًا يجعل الانفصال هو الحل الأنسب”.



وأضافت أنها لا تقبل التدخل في القضايا التي تمس الشرف أو الأخلاق أو القيم المجتمعية، موضحة: تربيت على يد والدي الذي كان دائمًا يرد الحقوق لأصحابها، وأنا أسير على نفس النهج، وأحرص على تطبيق العدل إذا لجأ أحد إلىّ للتحكيم في أي أزمة".



وكانت آخر أعمال الفنانة وفاء عامر مشاركتها في بطولة مسلسل "الأميرة ضل راجل" مع الفنانة ياسمين صبري في دراما رمضان الماضي، وشارك في البطولة كل من نيقولا معوض، هالة فاخر، مها نصار، رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي، عابد عناني، هند عبد الحليم وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

